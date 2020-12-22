南亞(1303)第四季營運隨著大陸解封潮，終端零售業銷售回溫，以及5G帶動營收大宗電子材料營運穩定成長，整體來說，第四季營收在四大類產品持續穩健下，整體營收將更勝第三季，今股價穩定走揚，持穩漲幅約0.7%，又挾資金潮轉向傳產之際，股價逆勢有撐。

南亞第四季預估合併營收較去年同期及第三季皆小幅成長，在化工產品上，主要大宗產品乙二醇(EG)因第四季大陸地區平均進口量降低，市場行情雖較第三季上漲，但仍低於去年同期，惟大陸聚酯產能利用率維持90%以上，乙二醇需求穩定，且德州EG2投產，交運量增加，營收較第三季略增，但較去年同期減少。

南亞最大部分營收來自電子材料，第四季因電信營運商加速5G網通設備建置、人工智慧與高效運算發展快速、電腦及遊戲機銷售成長，使ABF載板供給持續吃緊，另外，汽車市場回溫，且受疫情影響，宅經濟與遠距教學需求旺盛，遊戲機、筆記型電腦銷售強勁，同時，環氧樹脂風下游風電應用銷售暢旺，加上韓系同業火災事故，推升材料市場價格漲勢，帶動電子材料營運穩定成長，故整體電子材料營收本季持續增加。

至於聚酯產品，隨著各國陸續解封及復工，終端零售業銷售回溫，客戶陸續補充庫存，帶動下游工廠產能利用率提高，第四季營收將較第三季增加，但仍較去年同期減少。

另外，塑膠加工方面，第四季因台商回台投資及房市升溫，且大陸推動新基礎建設與車市回溫等，積極拓展建材、膠皮、車用製品 及防疫物資等相關產品，營運穩定成長，整體營收增加。

(時報資訊)