針對Opensignal公布首份5G網速報告，中華電信22日回應表示，中華電在2020年12月下半年報告，共有7項行動體驗獎項，依公布的數據顯示，中華電信在「4G網路涵蓋體驗」、「下載速度體驗」、「影音體驗」、「遊戲體驗」皆為國內行動業者第一名。

中華電信指出，目前全台行動用戶之主流體驗仍是 4G 網路，中華電信在5G擁有90MHz最大頻寬，基於穩固的4G行動網路品質，持續積極佈建5G基地台，致力提供用戶最佳服務體驗。

而在5G建設方面，中華電表示，在開台初期即以全球前瞻的高、低頻思維，運用世界主流3.5GHz提供客戶5G最大頻寬(共90MHz)的高速上網，及重耕(Refarm)行動寬頻頻譜2100MHz及擴大5G涵蓋，同步提供全台唯一5G NR + 4G 5CA的技術應用服務。

另外，中華電信日前即對外發布，5G訊號涵蓋已擴及全台核心都會區、重要商圈、科學園區，超過80所大專院校、百貨室內人潮聚集場域，以及高鐵、捷運和機場等重要交通樞鈕。

(工商 )