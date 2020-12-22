國泰金(2882)及台大產學團隊公布最新一季台灣經濟成長率預估，受到第3季以來出口等指標強於預期影響，該團隊上調2020年台灣經濟成長率，由原本1.7％調升至2.4％，2021年台灣經濟成長率由2.9％提高到3.2％，對明年景氣抱持樂觀態度。此外，即使台灣景氣改善，預期台灣央行明年將維持利率不變。

國泰台大產學團隊指出，受惠於出口暢旺與主計總處調高前兩年景氣原編數，台灣第3季GDP成長3.92％，創2015年第1季以新高，因此，上修2020年台灣經濟成長率預測值至2.4％，2021年經濟成長率預估值上調至3.2％，研判全年成長率有80％的機率落在2.5～4.0％之間(原估2.2～3.9％)。展望明年，隨著疫苗施打逐漸推廣，全球需求復甦有利出口表現，但跨境旅遊回溫亦將推升服務進口，外需成長將較今年稍緩，內需消費接棒演出，成為經濟成長主要動能。

今年第4季年終採購旺季效應加乘，出口維持亮眼表現，估計第4季台灣經濟氣候為「晴」。展望明年第1季，新興科技與全球防疫所衍生的需求仍存在，景氣增幅將略為放慢但仍維持穩健成長，第1季台灣經濟氣候將介於「晴」、「朗」之間，經濟氣候出現「晴朗」的機率，將在40％以上。

美歐等主要央行重申寬鬆立場，搭配疫苗發展的正面消息，將支撐未來景氣復甦期待及市場風險偏好，主要地區金融情勢大致維持改善趨勢。因此，該團隊研判主要央行以寬鬆應對秋冬疫情，通膨預期維持穩定，縱使台灣景氣持續改善，台灣央行明年仍將維持利率不變。

因疫苗進展樂觀與美國大選不確定性降低，股市創高抵銷台幣升值影響，11月台灣金融情勢指數跳升至「寬鬆」狀態，明年第1季儘管股市可能陷入高檔震盪，惟經濟成長穩健有望提供支撐，評估金融情勢將保持在「寬鬆」至「趨向寬鬆」區間。

該團隊也指出，新冠肺炎秋冬疫情與疫苗有效性風險、全球供應鏈調整與產業復甦不均衡加深經濟前景不確定性、全球政府債務攀高可能增加主權債務違約風險、美中貿易爭端與國際政治的不確定性、主要國家寬鬆財政與貨幣政策對景氣與信貸的支持作用等等，都是影響明年經濟成長因素。

(時報資訊)