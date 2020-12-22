2021年元旦即將到來，因應連續假期帶來的大量觀光人潮，苗栗縣警局特別規畫相關疏導管制措施，並在22日公布，以提醒用路人來到苗栗遊玩時，能夠提前作好規畫，玩得開心，享受交通順暢的連假旅程。

明年元旦的連續假期將屆，苗栗縣警局推估本次連續假期，正逢大湖草莓季及泰安溫泉季，將有大量車流進入，警方規劃相關交通疏導勤務，以防止車輛回堵、塞車，主要交通疏導措施如下：

一、大湖、泰安風景區，下午3時以後，機動管制新外環道苗62-2線進出泰安風景區車流，泰安風景區車輛將由苗62線進出，減少苗62-2線與台72線交會處壅塞。

二、台13線三義木雕街及勝興車站，三義交流道至水美街沿線派遣交通崗燈控及取締違規停車。

三、南庄慢城，於交通尖峰時段在南庄外環道與西村大橋橋頭機動實施強制分流管制措施，引導車輛循西村大橋─西村聯絡道─縣道124線─中正路逆時針方式行駛，嚴格實施市區單行道管制，避免車流於南庄老街路段交會，並使用交通錐及連桿實施人車分道。

四、南庄陸家苦花潭、三灣落羽松、通霄落日大道、拱天宮、後龍好望角等網紅景點加強疏導作為及違規停車取締。

五、國道高速公路匝道管制措施，1月2、3日0至24時全日封閉國道3號西濱交流道北上入口匝道。

六、台61線平交路口管制措施，

(一)封閉地點：冷水坑、復興路、中美里、保福路、垃圾掩埋場及苗11線共6處平交路口。

(二)封閉時間：1月2、3日15時至21時。

(中時 )