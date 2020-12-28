瑞士特快車費德勒經紀人高席克（Tony Godsick）今天宣布，費德勒因為膝蓋傷勢未癒將缺席2021年四大滿貫賽中的第一場賽事澳網公開賽，費德勒也因此中斷連續21年參賽紀錄。

手中擁有6個澳網金盃的費德勒，上次出現在球場上就是今年1月的澳網，當時他連過四關，直至4強賽才敗給了喬科維奇。

結束澳網後，費德勒在2月動了關節鏡和右膝手術，由於手術後恢復不佳，6月10日再做右膝手術，因此不得不宣布整賽報銷。

高席克在聲明中表示，費德勒的膝蓋與身體狀況雖然恢復不少，但從長遠來看，費德勒最好的決定就是在澳網之後才重返賽場。

費德勒已連續21年參加澳網，先後在2004、06、07、10、17、18六度封王，去年是他職業生涯首度整季沒有拿到一場賽事冠軍，年近40的他只能在完全康復的狀態下才能回到賽場，一個不小心都可能造成重大傷害。

(中時 )