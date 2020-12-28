香光山寺2021年元旦將舉行大雄寶殿動土典禮，並啟用鐘樓。（取自香光山寺臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

位於桃園大溪的香光山寺長期協助偏鄉小學翻轉教育，連續3年獲國際認證的「教學創新優等獎」，並多次獲內政部社會教化績優獎，2021年元旦當天，寺方將在大殿動土典禮上，捐救護車給桃園市消防局，供社會救助使用，同時祈求全球疫情早日平息。

「香光山」是香光尼僧團總本山，尼僧團1980年在嘉義成立，其中尼僧團方丈悟因法師經過多年尋覓，於2002年率領僧眾前往桃園大溪落腳，作為僧團總本山，2003年將民宅修復為寺舍，2006年取得桃園市寺廟登記證，名為「香光山寺」。

香光山寺成立以來，舉辦各種宗教及社區活動，包括開設佛學研讀班，傳授在家戒法、禪修班、禪七等，由於方丈悟因堅信「人人都有被教育的可能」，僧團便策畫「培力偏鄉專案」，帶領志工進入桃園偏鄉美華國小，推動正念課輔、推動潛能開發藝術課程、經典背誦、機器人製作等課程，自2016至2018年連續3年獲得國際認證「教學創新優等獎」。

此外，香光尼僧團以尊重生命為起點、關懷時代為志願，長期推動社會教化志業獲獎無數，所屬的高雄紫竹林精舍獲獎22次、財團法人伽耶山基金會16次、大溪香光山寺7次，香光山寺還6度獲內政部頒發「社會教化績優獎」，今年再獲桃園市政府頒發「績優公益宗教團體獎」。

為營造永續修學家園及安頓人心的心靈故鄉，香光山寺自2009年起陸續建設「緣溪軒」、「法爾山舍」等硬體建設，並於2019年鑄鐘「清淨音聞」與建造鐘樓，2021年元旦當天舉行大雄寶殿動土典禮，並啟用鐘樓，同時捐救護車給消防局做收災救護之用。

(中時 )