南紡購物中心耶誕節當天試營運。（南紡購物中心提供／曹婷婷台南傳真）

南紡購物中心A2館25日試營運，全新進駐的獨家特色主題餐廳、威秀影城、KTV、日系居家及3C體驗店等知名品牌，攜手推出一系列超級優惠，此外也邀請到荷蘭冠軍美聲Martin HurKens，當天將在1F南紡廣場舉辦耶誕美聲音樂會，陪伴南紡粉絲度過溫馨浪漫耶誕節。

延續南紡購物中心餐飲為一大強項，南紡購物中心A2館全新進駐獨家特色主題餐廳包括Siam Siam泰式料理、鴨寮街烤鴨點心坊、日本知名金子半之助、海底撈火鍋、星野肉肉鍋PLUS、微醺餐酒館、貳鍋三新精緻鍋物料理等同步開幕。

為提供大台南民眾嶄新的觀影體驗，位於A2館地下一樓的威秀影城，引進5個全雷射影廳，加上原有A1館五樓威秀影城，總影廳數15個，座位數2,600個，成為南台灣影廳數及座位數最多的影城。

南紡購物中心更與賓士KTV合作，在A2館8樓及9樓打造全台首間進駐商場的KTV，店內設有60間主題包廂，七星級包廂以多樣化主題打造，有埃及風、英倫風或太空人科技風格，帶給消費者不同視覺享受及歡唱體驗，店內除了有頂尖主廚設計的國宴級料理外，還可至8樓貳鍋三新精緻鍋物料理品嘗五星級饗宴。

除了餐飲娛樂外，南紡購物中心A2館的無印良品MUJI及宜得利家居NITORI，將提供消費者一站購足日系商品的服務;無印良品25日推出限量50個的開幕福袋，民眾用888元就可買到價值5,070元的商品，25日至31日單筆消費滿1,000元就送100元商品抵用券、滿2,000元送限量草莓果醬乙罐，購買男女童裝單筆滿1,500元現抵300元、家具單筆滿20,000元現抵2,000元、芳香用品系列(正價品)滿1,000元享9折。

日本最大的國民家居連鎖品牌宜得利，25日起2021年1月3日推出點數大放送活動，消費者單筆消費每滿1,000元就送100點會員點數；25日起至27日、2021年1月1日起至3日，憑當日消費滿200元發票，可兌換限量宜得利環保購物袋。

南紡購物中心致力於滿足全年齡層消費者的購物需求，A2館一樓引進快時尚品牌H＆M，設有女裝、男裝、青少年及童裝部門。即將開幕的H＆M，也延續瑞典環保概念打造門市，以木質裝潢呈現溫馨暖色調，並添入綠色植栽，提供消費者最舒適購物環境。A2館一樓更有台南獨家Adidas Original、保時捷、野獸國、VIVO以及全新形象店裝SAMSUNG、中華賓士。

(中時 )