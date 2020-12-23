X 疾病（Disease X）

這名女病患呈現出血熱的初步症狀，默默坐在病床上，緊抱著兩個還在蹣跚學步的小孩，一心想逃離剛果偏遠城鎮印根德（Ingende）有如牢房般的病房。

據CNN新聞網22日報導，他們正在等伊波拉（Ebola）病毒的檢測結果，只能經由透明塑膠窗口，和親戚說話。院方為了防止當地人怕她患病而廣為排擠，因此將她的身分保密。除了她，她的兩名子女也接受檢測，但至今還沒出現症狀。

伊波拉有疫苗和療法可醫，也因而降低了死亡率。然而，問題在於，要是這女病患得的不是伊波拉，而是不明的「X疾病」（Disease X），成為0號病患（patient zero），新病原體既能像新冠病毒般迅速橫掃全球，又像伊波拉病毒般，有高達50%—90%的死亡率，那該怎麼辦？

這不是科幻，而是科學性的恐懼。負責療女病患的邦可（Dadin Bonkole）醫生說，大家都該害怕。他指出，當初大家不知道伊波拉，也不知道新冠肺炎，而人類應該對這些新疾病心存戒懼。

1976年協助發現伊波拉病毒，並致力研究新病原體的金夏沙大學病毒學家坦方（Jean-Jacques Muyembe Tamfum）教授說，如今人類所面臨的威脅，就是置身這新病原體隨時可能出現的世界。

(中時新聞網)