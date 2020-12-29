義大利病毒學專家28日表示，今年8月初已在義大利發現了一例類似英國9月出現的變種新冠病毒。
據報導，義大利病毒學學會主席、著名分子和轉化醫學專家卡魯索教授表示，從今年8月初開始，他帶領的研究團隊已在布雷西亞發現了一例義大利本土新冠變異病毒株，該病毒類似於英國9月出現的變種病毒株。該病毒可能是歐洲最早發現的新冠病毒變種，並且至今一直在歐洲地區傳播。
英國政府通報發現變種新冠病毒以來，德國、法國、義大利和西班牙等國相繼通報已發現新冠變異病毒確診病例。
(中時 )
義大利病毒學專家28日表示，今年8月初已在義大利發現了一例類似英國9月出現的變種新冠病毒。
據報導，義大利病毒學學會主席、著名分子和轉化醫學專家卡魯索教授表示，從今年8月初開始，他帶領的研究團隊已在布雷西亞發現了一例義大利本土新冠變異病毒株，該病毒類似於英國9月出現的變種病毒株。該病毒可能是歐洲最早發現的新冠病毒變種，並且至今一直在歐洲地區傳播。
英國政府通報發現變種新冠病毒以來，德國、法國、義大利和西班牙等國相繼通報已發現新冠變異病毒確診病例。
(中時 )
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