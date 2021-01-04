在新冠病毒肆虐全球一周年，病毒源頭調查至今仍未公開。大陸網上近日流傳一篇官方媒體新華社高層撰寫的文章，指控美國曾在上世紀90年代長期在安徽蒐集民眾的生物資料，質疑美國與2003年SARS及去年武漢爆發新冠疫情有關。

據香港《明報》報導，網上流傳的文章《我始終對新冠病毒的來源持有懷疑，不吐不快》長達萬餘字，作者是曾為中共長期潛伏國民黨情報特工熊向暉之女、新華社中國特稿社副社長熊蕾，中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮的「政委燦榮」等公眾號亦予轉載。

熊蕾的文章指出，上世紀90年代哈佛大學公共衛生學院副教授徐希平曾在安徽做基因樣本採集，研究由美國國家健康研究院出資。當時實際進行的項目是政府批准數量的3倍，其中2項是與呼吸系統有關係。

由於新冠肺炎與2003年的SARS都是呼吸系統疾病，熊蕾文章中指出，「想想哈佛拿走了我們多少哮喘病基因的樣本」，「中國拿過哪個國家的基因樣本？所以美國說新冠病毒是我們武漢的生物實驗室製造的，簡直就是笑話。」

熊蕾(右1)的父親熊向暉(右2)於國共內戰時期在國民黨內臥底12年，曾被毛澤東讚許「一人可頂幾個師」。圖為熊向暉與家人。（圖／網路）

報導說，熊蕾現任新華社中國特稿社副社長、高級編輯，中國人權研究會常務理事，首都女新聞工作者協會副會長。她父親熊向暉在國民黨內臥底12年，曾被毛澤東形容「一人可頂幾個師」。

去年3月大陸外交部發言人趙立堅曾暗示是美國軍人於19年10月在武漢參加軍運會時，把病毒帶到武漢。此一說法受到許多外媒注意，後來引發中美外交口水戰，美國川普政府以「中國病毒」代替新冠病毒號反擊中方的指控。

(中時新聞網)