民進黨將在立院強制表決硬推萊豬進口，獨派大老施正鋒今天痛批民進黨政府，對於美國萊豬、及日本核食進口，說法高深莫測、聽來諱疾忌醫。質問「民進黨政府為何未談先降、還是早就簽了賣身契？」

蔡英文總統今年8月宣布明年起開放美國萊豬，以及30月齡以上的美國牛肉進口，引發社會嘩然，由於距離蔡英文宣布開放的時程已逼近，民進黨團將在立法院上演表決大戰，反對萊豬的「立院表決萊豬記名 守護食安」集會活動今、明兩天也在立法院前濟南路舉辦，衝突一觸即發。

現任東華大學教授的施正鋒今天在臉書表示，政府為了增加談判籌碼，國會可以監督名義跟行部門唱雙簧，朝野政黨也可以扮演黑臉白臉的角色，更不用說民間團體可以充當煞車，一言以蔽之，就是以內部的反對聲浪增加討價還價的縱深。

他說，美國萊豬、及日本核食是否進口，並非不可談，而是民進黨政府不肯傾聽民意，說法高深莫測、聽來諱疾忌醫。

施正鋒以他國為例，美國與歐盟國家儘管關係密切，對於後者的「共同農業政策」莫可奈何；同樣地，歐盟國家對於基因改造食品安全管理較嚴，美國即使再怎麼氣得牙癢癢的，也只能且戰且走。「民進黨政府為何未談先降、還是早就簽了賣身契？

(中時 )