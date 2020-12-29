嘉義市議會國民黨團29日在議會臨時動議提出，若零檢出自治條例經中央駁回，建請市府與議會一起提出釋憲聲請，會中經13名議員連署、附議。(嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

因應萊豬來台，嘉義市議會國民黨團29日在議會臨時動議提出，若零檢出自治條例經中央駁回，建請市府與議會一起提出釋憲聲請，會中經13名議員連署、附議，議長莊豐安通過此臨時動議，率20多個縣市之先，成為第一個就自治條例失效就提釋憲的縣市。

國民黨團總召張秀華提臨時動議，指立院通過9項美國萊豬行政命令，將於明年元旦實施，全台21縣市地方自治條例規定瘦肉精零檢出，與中央行政命令抵觸，如經中央駁回，建請由市府及議會提出聲請釋憲，把關市民食品安全與健康。

張秀華說，行政命令24日通過，當時行政院長蘇貞昌對外說，行政命令大於地方自治條例，她才會提案，希望府會合作，由市府完成行程政序，再由議會提出釋憲。

「一定會配合議會釋憲」，市長黃敏惠說，市府重要原則不變，就是為國人健康、食安把關，且嘉市食安自治條例早就明定零檢出，9月只是增訂罰則，但送到衛福部，到現在都還沒核定，希望中央不要行政怠惰，趕快核定，給予明確態度，因人民疑慮太大，如回函說自治條例失效，一定會聲請釋憲。

此外，嘉縣黨團書記長李國勝昨也提出質疑，認為中央政策矛盾，如果萊劑沒問題，為何本土豬農不能用？軍營、學校和老人食堂不能吃？其他沒有被規範的百姓是二等公民嗎？呼籲大家一同參與反萊豬同投連署。

國民黨市黨部主委蔡明顯則說，2016年總統大選時，嘉義縣黨部曾掛出「支持蔡英文就是支持萊豬進口」布條結果被告，如今證明該言論是正確，國民黨是先知，呼籲中央在沒辦法釐清食安爭議前，應尊重各縣市自治條例。

(中時 )