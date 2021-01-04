行政院自行宣布地方反萊豬的自治條例違憲，引發地方政府的不滿，就有網友挖出9年前的新聞，當時萊牛進口，民進黨的8位縣市首長振臂疾呼，表示地方拒絕萊牛，這畫面看在今日更是格外諷刺，其中還不乏當今政府有頭有臉的人物，這讓網友忍不住想問蘇貞昌，甚麼時候要來抓這些「違憲」的人呢？

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」今(4)日發文指出，蘇貞昌院長表示地方自治條例要求萊豬零檢出是違憲，讓他忍不住想找找2012年的新聞，當時綠營縣市首長開記者會信誓旦旦地宣示，要求瘦肉精要零檢出。

圖片中的都是民進黨的大人物：林聰賢、曹啟鴻、賴清德、陳菊、柯建銘、張花冠、蘇治芬、潘孟安等人都在其中，該粉專指出，如果以蘇貞昌的標準，這群人早就違憲了，還是說因為他們有充值「滿滿的台灣價值」，所以理所當然的什麼事都沒有？

這篇文章引來網友討論，表示「時空背景不一樣啦」、「民進黨的憲法跟體溫一樣會上上下下」、「現在發現2012根本是民進黨的搞笑年份，呵呵」、「民進黨高官就是在藉法玩法，要把這部憲法和國家體制玩垮」、「民進黨的憲法標準會浮動」、「那個黨除了說謊詐騙還會什麼？」

(中時新聞網)