廣達集團女員工驚傳染疫，也讓台灣253天零本土確診紀錄破功，台股22日收盤驚跌207點，上市櫃市值合計蒸發6722億元，股民罵翻。不過也有人盛讚案771，稱若不是她「捨我其誰」的用捆龍鎖綁住洋機師5天，搞不好他流連全台各大夜店玩耍，那就不是6000億能解決的，恐怕要3兆。
中央流行疫情指揮中心22日宣布新增一例本土確診案例771，打破253天零本土確診紀錄，拖累台股大盤由平盤震盪一路下殺，不僅回吐前一日上漲空間，終場更大跌207點，指數收在14,177點，三大法人也上演「大逃殺」戲碼，合計賣超118.26億元，為12月以來第三度見到減碼達百億元以上規模。
台股大跳水，股民罵翻天，不過有人在《股市爆料同學會》發文，表示看到一堆股票群組都在辱罵或調侃案771，但他認為應把案771當民族英雄，「沒有案771捨我其誰的精神，用捆龍鎖綁住洋機師五天，搞不好這位洋機師會流連全台各大夜店玩耍，那就不是6000億能解決的，恐怕要3兆」。
這番正向思考的發言，獲得不少股民贊同，打趣回應「有道理」、「護國神三」、「護台神女」、「女英雄」。
(中時新聞網)
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