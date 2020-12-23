基隆市安樂區湖海路上22日晚上無預警出現2公尺深坑洞，一旁水流不斷沖刷地基，民眾路過驚見立即報警，所幸無人傷亡，警方拉封鎖線交通管制，市府為避免掏空持續擴大，先以太空包將水路改道，工務處23日下午以混凝土進行路基回填，需地基穩固，才會恢復正常通行。

安樂區湖海路上坡處往武聖街巷口路面出現坑洞，因連日降雨，導致一旁從山上往下流的水量爆發，不斷朝路面地基沖刷，出現長3公尺、寬1.5公尺，深度達2公尺坑洞，民眾騎車經過撞見，嚇得立即報警，所幸無人員受傷，警方立即到場放置三角錐，拉起封鎖線，進行交通管制，並架設爆閃燈提醒用路人。

安樂區2公尺深坑洞使用混擬土填補，仍需時間等待強固。（陳彩玲攝）

公有建築科長廖俊育表示，22日晚上勘查後，發現是水路造成地基掏空，立即聯絡相關機具，先使用太空包暫時填補，並使用挖土機，在土石面挖出一條水路，改變水流方向，避免持續沖刷地基，也讓雨水往沙灘方向流出，再由下方排水系統承接，因天色昏施工不易，先排除安全疑慮，直到23日上午使用混擬土填補。

因持續下雨，混擬土仍鬆軟，需時間等待強固，因此，周圍持續架設防護措施，防止事故發生，廖俊育說，目前估計3天內能完全開放正常通行，但還要視天候狀況，此外，未來會施作復建工程，會請災害復建顧問公司做評估，研議施作排水溝或箱涵，讓水流能規律流動，不影響路面地基。

(中時 )