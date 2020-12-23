迷路到台東的「漠䳭 」，有著美麗的繁殖羽，難得一見。（莊哲權攝）

分布於西伯利亞、亞洲、非洲等荒漠地區的大迷鳥「漠䳭 」，在台東海邊現蹤，吸引全台各地的鳥友大陣仗守候，只為一睹這位超級大明星的丰采，由於到台東路途遙遠，鳥友們交通、食宿等消費，也意外為台東帶來商機。

這隻迷路到台東的「漠䳭 」，約半個多月前被發現，日前經本報獨家披露後，立即吸引全國各地的鳥友趕來朝聖，在沙灘上「長槍大炮」總價值上億元的攝影器材大陣仗排開，成為台東難得的景象，也為意外台東帶來商機。

李姓鳥友表示，從外縣市到台東路途遙遠，不少鳥友搭火車到知本站後轉搭計程車抵達鳥點，一趟就要300多元，讓當地運將小賺一筆，也有鳥友選擇在知本的溫泉飯店過夜，可以泡湯又可拍鳥，而在拍鳥群組中，也有鳥友提供在地美食資訊，不論是交通、住宿、餐飲，都為台東商機帶來小確幸。

鳥友指出，以往出現在台灣的「漠䳭 」幾乎都是雌鳥或亞成鳥，而台東「漠䳭 」有著美麗的繁殖羽，機會難得，是吸引大批鳥友瘋狂搶拍的主要原因，鳥訊曝光後隔天就聚集了1、200名來自南北二路的鳥友，這兩天海邊即使是淒風苦雨，仍有2、30位鳥友守候。

鳥友說，受疫情影響無法出國，有人就專程從台北搭飛機到台東拍鳥，當成「類出國」。

(中時 )