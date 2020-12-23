耶誕防疫也來應景一下！太和殿麻辣公司董事長沈琬、勝凱科技公司董事長馮文和共同捐贈2.2萬片「耶誕」限定版的醫療用口罩，給台大醫院生醫園區分院，透過節日表達對於醫護人員防疫的關心與感謝，也使防疫必備用品，增添佳節氣氛。

沈琬表示，她本身為女性也愛美，知道女性戴口罩後脫妝的困擾，因此口罩設計較不沾妝，讓女性醫護人員上班也有好心情，口罩的耶誕圖案設計及製造都在台灣，給醫護人員最佳防護力。

台大醫院生醫園區分院長余忠仁也代表全體同仁感謝2位企業主的用心，他說，生醫園區分院自去年12月開始營運以來，就面臨新冠肺炎的挑戰，這對一間新成立的醫院來說，十分不利於醫療服務，但生醫園區分院在此場防疫之戰中，也沒有缺席，積極配合篩檢及調度。

生醫園區分院也與工研院合作開發檢疫亭，提供醫護更好的防疫措施，服務大量需篩檢的病人。防疫期間以來也獲得各界支持，獲贈各種防疫物資，如防護面罩、紅外線熱像測溫儀及食品、飲品等，讓一線醫護同仁感受到滿滿的愛心。

(中時 )