繼紐籍機師在機艙內拒戴口罩，染疫後又不配合疫調，並導致2同事1友人全中鏢，遭長榮航空開除後，今天又爆出長榮副機師在居檢期間約炮，視防疫規定為無物，長榮航空表示，昨已該開除該名副機師，截至目前已有4名空服員、4名機師因違反防疫規定，遭到公司免職。

根據《鏡週刊》報導，和紐籍機師同屬波音777機隊的副機師，雖是已婚身分，但每次執勤返台就會邀約不同女子到家發生親密行為，完全無視隔離檢疫規定，長榮今表示，昨天已將該名副機師免職，還有另名機師正在接受調查中。

長榮航空表示，只要有一個人違反規定，就能對全體機組人員與社會大眾在防疫上的努力造成莫大傷害。在管理監督上的責任，長榮航空責無旁貸，並積極配合指揮中心與民航局之規範修正，務必將本次外籍機長確診事件所凸顯之漏洞予以亡羊補牢。在此也向社會大眾報告，本次外籍機長事件以來所做出的修正：

（一）外站管理：

依指揮中心調查結果，本次外籍機師事件主要是在外站期間感染。長榮航空於12／19立即加強規定，要求組員在外站取餐時除了戴口罩外，需加穿護目鏡／手套等防護裝備。在外站必須於客房內用餐，並且優先使用room service，且研擬專人送餐，避免與人接觸。此外也著手規劃外站飯店以監視器系統或保全，協助確認機組人員是否確實待在房內及無訪客來訪。

（二）駕駛艙管理：

長榮航空除規範組員於駕駛艙內需全程佩戴口罩外，也在12／21公告加強規定，明確要求組員如需喝水用餐時，一次只能一位組員脫下口罩喝水用餐。過去機組員執勤前僅需量體溫，可能忽略掉其他症狀，現下必須填寫健康聲明書，全面檢視各項身體狀況，若有謊報者，將會嚴懲。

（三）返台檢疫與自主健康管理：

本次事件之外籍機長在不知確診的情況下，於自主健康管理期間至人潮眾多場所出遊，造成社會不安。加強規定後，未來機組人員於居家檢疫結束時，須採檢陰性後才能解除居家檢疫；之後的自主健康管理期間，也必須每日詳實記載行程及接觸人士且實名制，禁止出入人數眾多之處。

長榮航空也重申，防疫需要每個環節的落實，長榮航空會與指揮中心和民航局合作，持續改進防疫措施與管理制度，確保機組人員有安全的執勤環境。

(中時 )