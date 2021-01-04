日前陸媒曾報導，中芯國際獲得美國商務部許可，可採購成熟製程相關材料及設備，造成中芯國際在上海A股及港股掛牌股價應聲大漲。但現在另一家陸媒卻爆料，由於中芯國際遲遲沒有正式官方公告，通過供應鏈--某美系知名設備廠商內部人士了解之後，該公司並未獲得向中芯國際供應成熟製程設備的許可，確認此為假消息，目的可能是為了炒股價。

大陸《集微網》在去年12月30日報導，業內傳出消息，中芯國際已獲得美國商務部對於其成熟製程所需設備的許可證。美國針對成熟製程的許可是分批次發放，一次性發放4-5萬片產能所用的設備，並指業內人士對其表示該消息屬實。受該消息影響，中芯國際港股、A股在30日及31日股價累計分別大漲了20.29%和9.77%。

然而，《芯智訊》最新報導指出，中芯國際成熟製程的許可獲得美國商務部批准是重大事件。但是如果如傳聞所言，中芯國際已獲得成熟製程許可，理應在30日當晚或31日公告，最遲2021年1月3日晚間也應有公告。但截至目前為止，中芯國際都尚未發表公告。

報導並引述國外半導體設備場人士的說法，「目前我們只是可以幫中芯國際裝機和修理機器（零部件是中芯國際之前囤的，還可以幫他們更換），但是其他的設備和零部件的銷售和技術支持都還處於停擺狀態。只有裝機、修機的工程師可以和他們接觸之外，其他相關人員基本還是處於不能接觸狀態。」另一家美系半導體設備廠商內部人士受訪也表示，他們早已全部撤出中芯國際的駐廠人員，到目前為止，設備及零組件和技術支援也是處於停擺狀態，只有裝機一類的事情還可以去做。因此，之前所謂的「中芯國際已經獲得成熟製程的許可」是個徹頭徹尾的假消息。

根據國外半導體設備及材料商指出，上次（2020年9月）《路透社》報導要限制對中芯國際出口時，美國商務部就已通知各公司，當時公司就已申請供貨許可，但最入門設備，美國商務部光走流程就至少花一周多的時間，現在美國商務部正式宣布將中芯國際列入實體清單後，將會採更嚴格管控措施。目前連技術支援都撤除情況下，再加上12月下旬的耶誕假期的影響，這次不太可能那麼快獲得許可。

另外，《芯智訊》也提到，在去年12月18日晚間，美國商務部工業和安全局（BIS）正式宣布將中芯國際列入實體清單，並表示中芯國際在先進技術節點（10奈米或以下）生產半導體所需的將被推定為拒絕。消息公布後，後續相關報導也指出，14奈米到7奈米設備很多通用，中芯國際從N14到N+2製程技術很多是用一樣的設備，所以如何界定哪些設備禁止出口就很難。業界確實沒有幾奈米製程設備的說法，因為10奈米以下製程不少設備用的還是14奈米、28奈米甚至更老製程的設備。哪些設備可以賣，哪些不能賣都很難界定。

因此，從目前的訊息來看，之前的「中芯國際已獲成熟製程許可」的消息是假消息，至少到目前為止是這樣。其目的很可能是為了「操縱中芯國際港股的股價」。2020年12月30日、31日兩個交易日，中芯國際港股股價累計上漲超過20%，兩日股價累計振幅接近27%。

值得注意的是，據《路透社》報導，知名指數公司富時羅素指數（FTSE Russell）表示，目前正在研究美國財政部的「軍事最終用戶名單」指引，將於2021年1月4日發表聲明，任何新增的在名單當中的股票刪除，都將進行刪除，並且於2021年1月7日開盤起生效。同時，除富時羅素以外，美國納斯達克、MSCI等多家國際指數公司也刪除了名單中的陸企股票。納斯達克稍早宣布，將中芯國際、中國中車等四家陸企從其指數成分股組合中刪除，已於12月21日生效。MSCI也將自2021年1月5日起，從國際指數系列剔除中芯國際、海康威視等十支個股。

(中時新聞網)