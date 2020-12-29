衛福部29日針對醫療技術特管辦法LDT相關修正草案再度舉行研商會議，希望能於明年初完成修正公告，惟醫檢師工會要求實驗室人員僅限醫檢師，引起產學研各界均群起反對，呼籲分工合作共創雙贏。

據了解，此次特管辦法中，最有爭議的是第38條實驗室人員資格問題，醫檢師工會多次以「醫檢師專屬業務」的立場，要求實驗室人員限定只能由醫檢師執行。

然而，精準醫學檢測與傳統醫學檢驗大不相同，程序複雜冗長，往往數日才能完成，且其複雜層度及分析深度均非目前醫檢訓練所涵蓋，因此限制僅得由醫檢師執行，實務上並不可行，不但會影響病患診療的正確性，也會因此阻礙台灣生技產業發展，落後於其他國家。

就此，台灣精準醫療產業協會表示，對於快速發展及高度專業的精準醫學檢測，各專業人員應該分工合作、共創雙贏，不應僅限醫檢師，協會強調精準醫學檢驗的高度專業性，應以專業為考量，而非成為醫檢師專屬工作而犧牲病患權益，生技產業也將難以發展。

精準醫學是最近幾年才發展的一項重要新科技及新醫療應用，尤其對癌症檢測及治療之提升十分重要。而這些技術及臨床應用日新月異，尤其是以次世代基因定序（NGS）為主的LDT相關檢驗分析非常複雜，也涉及比一般醫事檢驗更龐大、繁複而深入的生物及資訊科技，需要生技研究所的進階訓練方能勝任。

目前世界各國都面臨了現有醫檢人員缺乏精準醫學檢驗訓練的難題，因此實務上除了醫檢師之外，需要增加特別專長的技術人員，與醫檢師共同分工合作，才能符合臨床醫學檢驗的要求。也因為目前只有部份國家有此能力，因此精準醫學檢驗具有很好的全球國際市場機會，而台灣在精準醫學檢驗發展深具潛力，也是政府生技新藥條例要積極發展的重點項目。

但如果台灣限制只有醫事檢驗師才能執行全程NGS實驗室開發之相關檢驗，則實務上並不可行，不但產業因缺乏國際競爭力而無法發展，連各醫學機構也很難進行此類先進的檢測，對國內醫療及病患照顧將會大幅落後。

業者表示，29日再次召開的溝通會議，衛福部提出的方案，已大幅讓步專任品質主管、專任技術人員、核發檢測報告人員限定具醫事檢驗師資格，僅保留專任檢測開發、分析、校正或生物資訊處理等相關人員得由完成主管機關訓練課程之非醫檢師人員擔任，此限制已限縮精準醫學實驗室尋求各種適任專業人員的彈性，與會之生技產業界代表重申應以專業為考量選擇實驗室人員，而非僅限醫檢師資格。

(工商 )