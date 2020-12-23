信和小9歲的女友「WeiWei」交往17年，23日驚傳已分手，信的經紀人昨證實2人確實分開一段時間，「謝謝大家關心」，據悉，他們關係像是從情侶昇華成家人，信今年跨年沒有安排工作，將與WeiWei一起赴台東欣賞張惠妹的演唱會，互動依舊友好。

WeiWei在22日於IG發出和信與向華強一起參加安以軒封肚趴的合照，眾人以為2人感情仍然穩定交往中，竟傳出早已和平分手逾8個月，相當震驚。信和WeiWei交往17年來，曾數度傳分手、結婚，多年來歷經過分分合合，他們如今分開後，像是彼此最好的家人、朋友。

信在年輕時是一位情場浪子，遇見Wei Wei後，2人互動融洽，Wei Wei陪著他經歷從「信樂團」單飛、低潮，WeiWei在生活中，把信和前妻張鈺凰生的女兒小丸子視如己出，讓信安心在外工作。

信向來重情重義 ，十分疼愛WeiWei，他去年在北京舉辦發片記者會，當天恰巧是李榮浩向楊丞琳求婚成功，被問及想邁入婚姻，跟女友求婚？他當時僅表示「都在一起這麼多年，就順其自然。」外界以為好事將近，時隔1年卻分手收場，但他們並沒交惡，反而向對方送上最好的祝福。

信近來正在台灣忙寫歌、創作，預計在明年推出新的影視作品，他目前在兩岸皆有許多邀約，但因為疫情影響，往返2地需要隔離，海外工作都先暫緩。

(中時 )