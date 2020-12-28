27歲大陸男星耿斯漢2014年參加《中國好聲音第三季》，以全國16強成績出道，今(2020)年更登上《歌手·當打之年》，在音樂界有一定知名度，前陣子他受邀參與戀愛實境節目和女歌手金莎配對，兩人浪漫的戀愛過程受到矚目，然而他卻被前女友爆料，為了真人秀用冷暴力逼迫分手。

耿斯漢在節目《女兒們的戀愛》中和金莎配對，第一次和女方見面就稱讚對方和他想像中的一樣漂亮，毫不避諱表達好感，在節目中他大秀撩妹手段，先是為金莎調酒，又抱著吉他彈女方的歌，甚至為女方寫了一首歌，讓金莎感動得熱淚盈眶，2人的戀愛過程像偶像劇般浪漫。

金莎在節目上終止約會。(圖/翻攝自《女兒們的戀愛》)

然而隨著約會次數增加，耿斯漢甚至直言自己可以為愛犧牲，跟著女方去她所在的城市發展，猛烈進攻卻讓金莎感覺不對勁，決定終止2人的約會關係，隨後耿斯漢又遭網紅前女友爆出，情侶倆穩定交往3年，原本已經論及婚嫁，但他卻為了戀愛真人秀，用冷暴力的方式逼她分手，還不准她在網路上「鬧事」。

耿斯漢的前女友184公分，擁有一雙大長腿。(圖/翻攝自新浪)

前女友是網路知名的穿搭網紅，擁有184公分的修長身材，她提到耿斯漢的追求招數都一樣，一開始裝得很老實可靠，使盡浪漫手段追到手，但其實只是想利用妳身上的資源，交往期間她一手打理對方的所有幕後工作，最後卻得到冷暴力的結果，消息一出，金莎立刻發文「看破不說破」，疑似在回應新聞，也再度掀起熱烈討論。

(中時新聞網)