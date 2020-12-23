一名來自英國的30歲孕婦，去年與美國籍丈夫結婚後，本月中在美國剖腹產下嬰兒，由於早產兒關係，必須特殊照顧，事後女子收到帳單傻眼，因為費用竟高達10萬美金（約台幣281萬元），不過這位媽媽也被網友砲轟，表示她的行為其實非常自私。

女子艾咪（Amy Collins）去年與美國籍工程師格雷結婚，不久生下兒子威廉（William），艾咪與前夫生有一名7歲女兒，而目前正在申請美國國籍的艾咪，必須時常英美兩邊飛，她原本預計12月13日返回英國，卻在11日緊急剖腹，產下才24週、708公克的威廉。

早產兒必須待在嬰兒醫療中心觀察，但艾咪在美國沒有保險，事後她收到10萬美金的醫療費用，這讓艾咪非常擔憂，不過她的母親莎拉（Sarah Covey），在募資網站上替艾咪發起募款，希望好心人可以幫助她們度過難關。

不過許多網友不同情艾咪，反而批評她很自私，認為艾咪想住在美國獲得國籍，一方面又要享受英國國民保健署福利，本根本是掏空保健署的罪魁禍首，至於該網站目前已募資1936英鎊（約台幣7萬2977元），距離達成目標仍須努力。

(中時新聞網)