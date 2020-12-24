義隆(2458)再次掀起兩岸保護智慧財產權之戰，宣布於台灣智慧財產法院對大陸深圳市匯頂(Goodix)提出台灣地區的專利侵權訴訟，並對匯頂求償新台幣5000萬元，捍衛自身權益。

義隆表示，此次在國內發動第二波的專利攻勢，控告匯頂及其晶片代理商紹宏科技侵犯義隆所擁有的中華民國發明專利第I556033號專利權(簡稱033專利)。

義隆指出，繼12月上旬於北京知識產權法院控告匯頂科技侵害了該公司所擁有的大陸發明第ZL03158451.9號專利權後，進一步調查發現匯頂所製造與銷售之應用於觸控面板(touch screen)的電容式觸控控制器，已經落入了033專利的申請專利範圍中，因此，委請律師向智慧財產法院提出專利侵權告訴。

義隆表示，義隆領先業界提出一種關於觸控面板控制器之積體電路封裝結構技術，此項技術可提供窄化觸控螢幕邊框的最佳解決方案，並可廣泛地應用於各種行動電子裝置中，該技術已於2012年向智慧財產局提出專利申請在案，智慧財產局並於2016年核准專利權並編號為中華民國第I556033號，發明名稱為「行動電子裝置、其螢幕控制模組、及其觸控面板控制器」。

義隆強調，公司深耕觸控技術領域多年，並已經先後在美國、日本、大陸、台灣等國家取得數百個與觸控技術相關的專利權，因此，對於其他可能相關的侵害專利權行為，故將積極捍衛自身的智慧財產權。

其實早今年9月，另一家IC設計廠神盾(6462)就曾向北京知識產權法院指控匯頂侵害發明專利權。

聯發科為匯頂股東之一，惟聯發科在今年6月中即公告，子公司匯發國際將從7月10日至2021年1月5日持續處分匯頂股票，出售約912萬股，交易金額估約18.75億元，預計交易完成後，對匯頂的持股比重將降至7.29%。

(時報資訊)