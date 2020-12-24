國巨(2327)集團旗下奇力新電子(2456)與凱美電機(2375)於12月23日分別召開董事會，通過以現金為對價之子公司股權轉讓案，奇力新取得凱美子公司—帛漢公司100%股權，而凱美取得奇力新子公司—旺詮公司100%股權，奇力新在取得帛漢後，可整合電感及帛漢網路變壓器，提供客戶客製化模組解決方案，凱美取得旺詮後，產品線將從鋁電容延伸至晶片電阻，生產據點也可擴大至馬來西亞，未來兩家公司將更聚焦核心技術研發及高附加價值產品開發，提供客戶全方位零組件解決方案。

奇力新與凱美近年來積極透過併購方式擴大營運版圖，其中奇力新在2017年到2018年陸續併入旺詮、國巨集團的飛磁、美磊及美桀，並現金入股取得中國中資企業—湖南沅陵向華科技49.9%股權；而凱美則是分別於2018年及2019年合併全球最大乙太網路變壓器(Lan Transformer)廠—帛漢及同為國巨集團的鋁電廠智寶，奇力新及凱美整併經過兩年運作後認為，旺詮在強調客製化電感產品的奇力新、帛漢在凱美綜效難以發揮，而帛漢可助攻奇力新網路變壓器產品，擁有標準型產品大量生產製造管理能力的凱美正好與旺詮晶片電阻產線相輔相成，為提升集團產品及營運綜效，由國巨集團董事長陳泰銘拍板，決定以現金為對價方式，將帛漢與旺詮股價互換。

奇力新電子與凱美電機董事會決議，奇力新預計以28億元現金取得凱美子公司—帛漢公司100%股權，而凱美預計以50億元現金取得奇力新之子公司—旺詮公司100%股權，雙方預計於2021年1月底前完成交割程序。

奇力新表示，公司長期專注於電感及繞線技術的研發與製造，並逐步朝向全球第一大電感元件廠目標邁進，而帛漢專注於網路變壓器繞線技術的開發與生產，自動化生產能力強，將帛漢納入旗下之後，將更有效率整合繞線技術的研發資源，擴大網路變壓器生產製造規模，提供客戶更完整客製化產品解決方案。

凱美則表示，凱美具有標準型大量生產與即時性製造管理的產業優勢，與旺詮的產業特性及產品應用相輔相成，兩者的結合除將凱美產品線延伸至晶片電阻，亦可讓兩家公司銷售通路及生產管理達到最佳綜效，凱美亦可增加馬來西亞生產據點，透過在產品與客戶端之互補效益，擴大營運規模。

在此次股權轉讓後，奇力新與凱美將更聚焦於核心技術的研發及高附加價值產品的開發，發揮在通路、技術、製程及管理方面之整合綜效，並在產品面與及市場面充份發揮互補性，將各方面的資源運用效益極大化，藉由「資源整合再聚焦」發展策略，提供客戶全方位零組件解決方案，進而強化企業競爭力。

(時報資訊)