一名男網友日前在路上發生車禍，與後方轎車相撞後，後行李廂幾乎全毀，而肇事過失疑似在對方，不過他見到對方後，竟態度軟化，直說「和平Peace！什麼都好說」，原來對方車輛上的一名乘客身材姣好，擁有一對白皙細長腿，背後看過去一頭烏黑秀髮、身形比例完美，讓他色心大起、不打算追究。

該網友在臉書「爆廢1公社」臉書社團發文，他在馬路上疑似遭遇車禍，汽車的後方被追撞，板金遭撞凹下去，而2名疑似是肇事者的年輕女子正緊張地站在車子後方查看，其中一名女子身穿真理褲，露出纖長、白皙的長腿，幾乎要露出屁股蛋，讓他直呼「和平Peace！什麼都好好說！」

疑似車禍肇事者的女子穿真理褲解放美腿，讓車主直說「和平Peace！什麼都好說」。（圖／翻攝自臉書「爆廢1公社」）

許多網友看到照片後紛紛留言，這腿真的太好看了，「微笑曲線看到氣都消了」、「真的什麼都好說」、「好正喔！那這樣免賠吧？」，也有網友教他搭訕話術，「不好意思，是我鈑金太薄了，留個電話吧」、「不怕，我們去旁邊喝咖啡，交給警察跟保險就好」、「有嚇到嗎？不用賠了請妳們吃一頓飯壓壓驚」。

疑似車禍肇事者的女子穿真理褲解放美腿，讓車主直說「和平Peace！什麼都好說」。（圖／翻攝自臉書「爆廢1公社」）

不過也有網友認為，照片中只出現女子的背景，「沒看到臉之前千萬別妄下定論」、「通常看到正面就無話可說了」、「結果轉過來是男人」、「求正面」，也有網友說不能確定女子單身，「他男朋友來，還能peace？」

(中時新聞網)