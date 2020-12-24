行政院今（24）日宣布明（110）年元月起推動七大惠民措施，包含：基本工資調漲、農民退休儲金上路、農業保險法及其補助辦法上路、國中小營養午餐加碼補助、基本生活費調增、圖書出版品免徵營業稅，及口罩實名制增量降價。

七項惠民措施分別為勞工基本工資調漲，月薪由2萬3,800元調整至2萬4,000元，時薪由158元調整至160元，約208萬名勞工受惠。

農民退休儲金上路，農民每月提繳一定金額，政府提繳相同金額共同存於農民退休儲金個人專戶，繳納40年，每月約可領4.5萬元。

農業保險法及其補助辦法上路，將天災、疫病、市場風險納入，持續提供三分之一至二分之一的保費補助，並成立農險基金逐年編至100億元，穩定農民收入。

國中小營養午餐加碼補助，學校營養午餐全面使用國產可溯源食材，補助每餐從原本3.5元提高到6元。

基本生活費調增，每人基本生活費調整為18.2萬元，較前一年增加7,000元，明年5月報稅時適用，約有205萬戶受惠。

圖書出版品免徵營業稅，經營圖書出版品之出版或進口事務者，得申請免徵營業稅，110年1月起受理申請。

口罩實名制增量降價，由原本14天可買9片、45元，調整為可買10片、40元，多1片少5元。

(工商 )