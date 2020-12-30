韓國運輸部周三表示，為對抗疫情帶來的營收衝擊，政府將機場12月底到期的使用費減收期限，再展延六個月到2021年中。

韓國國土交通部(Ministry of Land, Infrastructure and Transport)最新聲明，航空業者，機場免稅商店與在機場作業相關商家等，得僅支付基本費的年底期限，再往後推半年。

疫情造成機場幾乎已成空城，韓國仁川國際機場的主要運營商，仁川國際機場公司(Incheon International Airport Corp.)也已將航空業者的班機降落費用，減少至只收以往的八成左右，其它像是免收停車費政策，則是也延用至2021年6月。

早在8月，韓國政府就已採取以上減收費用措施，但至目前為止，國際疫情看似沒有消退之下，故又將原本12月就到期的方案，再延長半年實施期。

這份報告也指出，此次將減收費用計畫再展延半年，是為了幫助與航空相關的機場從業者能減輕資金缺口壓力，估計這些公司行號要恢復正常，還是得需要一段時間。

(時報資訊)