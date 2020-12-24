六福旅遊集團看好今年春節連假長達7天，再加上民眾又將減少出門接觸人群的頻率，多選擇在家用餐，將年菜戰線延長，推出9道冷凍年菜品項，菜色十分多元，貫串葷、素、川菜、台菜等風味，各種饕客喜好一次網羅，其中，主推4大鍋物，分別為「尊品佛跳牆」、「蔬食佛跳牆」、「松茸蟲草黑羽雞湯」、「水煮牛麻辣鍋」，再加上可常溫保存的「上海醃篤鮮湯」，從除夕至初五天天都有新菜色，只要簡單加熱，就能神還原飯店美味，即日起至明年1月10日止，於「六福美饌」官網購買，只要任選3件單品或年菜套餐組合，可享有88折優惠。

為擴大搶攻今年逾50億元的年菜商機，六福今年並推出聚餐必備飲品「頤園酸梅湯禮盒」及「關西仙草茶禮盒」，將用餐品質更加分。

除夕圍爐是全家人團聚的重要日子，擺上一桌子好料理是必備項目，但若要親自料理，對民眾來說耗時又費工，大年初一及初二回娘家也一定要吃好料，餐桌上必備功夫菜「尊品佛跳牆」、「蔬食佛跳牆」，無論是葷食者，或是蔬食者，還是想吃佛跳牆但又不要高熱量的人，通通都能滿足；而初三及初四多為朋友聚餐的日子，煮上「水煮牛麻辣鍋」，辣爽風味絕對是最佳選擇，若不吃辣的人可選「松茸蟲草黑羽雞湯」，春節時分喝一鍋養生湯品最為應景；經歷數天的大魚大肉後，初五選擇清爽型的「上海醃篤鮮」，用集合老母雞、豬後腿、赤肉、豬皮等素材精華的濃湯，再加入春筍、鹹肉、鮮豬肉和百頁結，可單獨品嚐湯品，也能再額外加入麵品，多種吃法超方便。

六福旅遊集團連續4年與7-11合作，每年狂銷超過數千份年菜，今年仍指定獨家銷售「極品海味滷白菜」，大白菜燉煮出的清甜爽口湯頭，再搭配主廚特製五香肉條、魚皮、炸豬皮、香菇，拌入酥脆蛋酥與干貝絲，直接當作一道菜，或淋在白飯上製成燴飯，是每個人都喜愛的一道菜，即日起至7-11全台近6,000家超商皆能預訂，5天後就能領貨，限量銷售6,000組，現在就能搶先訂購品嚐及備貨。

另外，若是想完全不用動手料理，民眾可選擇與台北六福萬怡酒店預訂，粵亮廣式料理推出的「金牛賀喜 外帶常溫年菜」，就能享用主廚當天親自料理的美味， 6人享用只要7,999元，內容包含「萬怡開運如意盤」、「清燉黑蒜花膠佛跳牆」、「果木秘料吊燒雞」、「荷香菜乾古法蒸石斑」、「雙味鰻魚糯米糕」、「F.R醬炒鮑喉」、「蟹黃干貝蘿蔔糕」等７道年菜必備料理，明年2月8日至2月13日皆能預約取貨，開車前來取餐，或是搭乘大眾交通工具前來都十分方便。

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