投資人將獲利入袋，周三日經指數在今年最後一個交易日收黑，失守前一日創下的逾30年收盤新高，但年線仍為第二年收紅。

周一收盤，日經225指數下跌0.45%，為27,444.17點。東證一部指數收跌0.8%，為1,804.68點，亦從前一日站上的2018年10月高點回落。

今年日經指數全年收漲16%，延續前一年上漲18.2%的強勁升勢。該指數第四季大漲18.4%，創下2013年首季以來的最大單季漲幅。

東證指數全年上漲近4.8%，較前一年的大漲逾15.2%大幅放緩。

因逢新年除夕與元旦假期，日本金融市場周四休市，於下周一（1月4日）恢復交易。

分析師表示，沒有太多投資人願意在封關日建立部位，尤其是當前一天許多投資人才剛大舉買進。

投資人對經濟前景與參議院是否將批准加碼紓困支票感到擔憂，隔夜美股收黑，亦為日股帶來拖累。美國參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）周二擋下了參院少數黨領袖舒默（ Chuck Schumer）試圖通過、將直接發放現金金額提高至2,000美元的提案。

在封關日，東證33大類股普遍下跌，僅4個類股收高。東證30指數以本田汽車跌1.78%與信越化學跌1.66%，表現最差。

投資人看好綠能產業前景，再生能源開發商Renova漲4.9%，股價創下歷史新高。

(時報資訊)