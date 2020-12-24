默克將於2021年消費性電子展中展示電子產業的最新科技發展。這個全球最大的電子產品展會將有史以來首度以虛擬的全數位化模式展出，活動日期為2021年1月11日-14日。默克持續研發與製造最前瞻的顯示與半導體材料，供給全球現代電子裝置製造使用。默克集團執行董事暨特用材料事業體執行長 凱．貝克曼（Kai Beckmann） 表示，這場全球化的疫情已從根本改變了人們的生活方式，並史無前例的加速了數位生活轉型。2021年消費性電子展僅以線上方式舉辦就是一個例子，相信在後疫情時代，數位平台仍將持續在生活中扮演重要角色。默克提供高科技的解決方案，以作為所有數位發展的關鍵驅動者。未來發展的重點將聚焦在高度彈性、不拘於辦公室的全新工作型態，隨著遠距與虛擬工作的盛行，我們預期對數據使用的需求將呈指數性的成長。默克全方位的創新材料將有助於大量數據運用的產生、蒐集、儲存、處理與顯示。未來數位生活型態的建立伴隨許多高科技發展需求，而材料的研發更是發展更強力的電腦晶片，甚或是電腦系統架構的創新關鍵，並藉此進一步帶動人工智慧與機器學習的發展。另一個例子是受人腦架構啟發的仿神經型態系統，默克以業界領先的解決方案促進系統發展。默克整合Intermolecular的獨有數據處理能力與研發量能，大幅提高在電子材料領域發展顛覆性創新的速度。

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