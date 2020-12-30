美國參議院多數黨領袖麥康諾（ Mitch McConnell）周二擋下了參議院少數黨領袖舒默（ Chuck Schumer）試圖通過、將新紓困案中直接向個人發放振興支票的金額提高至2,000美元的法案。

麥康諾並於周二稍晚提出另一項法案，內容除了將振興支票金額從600美元提高到2,000美元之外，亦廢除《傳播淨化法案第230條》對網路平台提供的法律免責保護，並將設立一個處理選舉問題的委員會。這項法案將滿足川普總統最近提出來的所有互不相關的要求，但料將得不到民主黨的支持，也無法成為法律。

透過麥康諾的提案，共和黨人不必真的去通過2,000美元支票，同時可以讓在喬治亞州1月5日舉行的第二輪選舉中爭取連任的共和黨參議員，向選民表達他們是支持川普所主張的優先事項。

舒默周二發布聲明表示，如果麥康諾嘗試用不相干、具黨派性的條文來加載該法案，這絕對無法幫助全國陷入困境的家庭，那麼加碼直接發放金額將不會成為法律。舒默表示：「參議員麥康諾採取任何像這樣的舉動，都使他想剝奪美國人這張2,000美元救命支票的意圖昭然若揭。」

在麥康諾主導下，本周參議院的一個主要目標是推翻川普對年度《國防授權法》的否決，不過麥康諾尚未承諾何時將這個2,000美元支票法案交付表決。

川普也對共和黨人盡快批准提高振興支票金額加重施壓，周二下午他在推特上發文表示，參議院必須盡快通過加碼支票法案，「除非共和黨人想死」，不過，川普也同時提到他希望這項援助措施與《傳播淨化法案第230條》，以及他試圖推翻11月大選結果的計畫連結。

(時報資訊)