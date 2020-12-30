資誠（PwC）會計師事務所暨聯盟事業群30日舉辦「資誠50-新時代新技能心公益」偏鄉公益活動，共同提升花蓮偏鄉學童認識及接觸數位資源，捐贈50多台公益電腦，並提供非課業性質的數位技能。

資誠（PwC）會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏、資誠「新時代新技能心公益」計畫主持人羅蕉森連同20多位資誠員工，在30日遠赴花蓮送暖。

周建宏表示，數位能力是未來職場關鍵力，2020年適逢資誠50周年，資誠將更多數位元素結合偏鄉公益活動中，盡可能讓偏遠地區的孩子們有機會提升數位能力及素養，未來也將持續舉辦「新時代新技能心公益」活動，幫助台灣未來的種子發芽，也為台灣的勞動力數位轉型貢獻力量。

羅蕉森強調，資誠將持續投入更多資源於偏鄉公益活動，包括舉辦線上影片剪輯軟體教學課程、理財小教室和PagamO競賽等，透過培養偏鄉學童的數位技能及數位智商，幫助孩子們探索自我與未來發展的可能性，邁向更美好的未來。

資誠「新時代新技能心公益」也包括「數位小學堂」、「線上學習課程」課程，教導偏鄉學童使用數位工具，包括查詢資料、線上課程、線上影音導覽甚至是旅遊規劃，鼓勵學童多加運用數位工具拓展視野，強化自身能力。

聯合勸募協會副理事長陳永清表示，在偏鄉的部落裡，很多孩子的教育是被忽略的，感謝資誠以愛無私相挺作伴，不僅捐贈電腦，也舉辦課程來提升孩子們的數位能力，為偏鄉學童點燃一盞光亮。

(工商 )