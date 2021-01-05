內政部將全面換發新式數位身分證(New eID)，台灣人權促進會、民間司改會等民團認為有資安疑慮，提起「預防性不作為」訴訟。台北高等行政法院今開第3次開庭，庭後原告律師林煜騰表示，每次訴訟後，內政部就回去「滾動式修正」，期待最後能直接修掉，一律換成紙本身分證。

原告律師團庭後召開記者會，並在臉書上直播。林煜騰表示，內政部每次訴訟都一直東躲西藏，稱數位身分證制度會「滾動式修正」，「我們每一次打擊，內政部就退縮一點」，期待內政部最後可以直接把這個制度修掉，一律成紙本身分證，讓人民有選擇權。

林煜騰指出，這次試辦已有許多縣市退出，顯然注意到數位身分證個資保障及法制上的疑慮，希望內政部及立法院也能持續關注這個議題；現在整個社會氛圍，似乎只剩下內政部在硬推數位身分證，卻一直提不出資安防護措施。

林煜騰強調，內政部雖稱推行數位身分證制要理解風險、控管風險，但律團要求在訴訟當中提出，內政部卻一直說不清楚，「個訴訟進行至今，全民對eID就是一個問號！」

(中時 )