台灣將邁入超高齡社會，工研院在經濟部技術處科技專案支持下，在光復院區打造國內首座銀髮智慧照護場域，連結產官學研醫成立智慧長照大聯盟，並攜手特安康發表「Sleep95」保健品，解決長者長期失眠問題，希望以科技助橘世代健康樂活到八五。

工研院智慧長照大聯盟秘書長莊曜宇指出，工研院配合政府「長照2.0升級計畫」，結合AI、大數據等科技針對早衰、失能、失智等長輩推出照顧方案，目前有22家長照相關業者加入智慧長照大聯盟，提供「系統整合」、「場域應用」、「跨業投入」、「指導諮詢」等4大領域全方位解決方案。

其中，智慧長照大聯盟中特力集團旗下的特安康，瞄準銀髮長者與失眠族群長期失眠的痛點，日前與工研院共同發表「Sleep95」，具有藥食同源複合配方「好食在」，通過相關衛生安全檢測「好安心」，無藥物成癮疑慮「好放鬆」的三「好」特色。

「Sleep95」在國泰新竹分院進行臨床試驗，有超過百人連續服用2個月後，能縮短入睡所需時間、延長睡眠與深眠時間，減少醒來次數，進而調整身體緊張與焦慮壓力程度，成功成為智慧長照大聯盟第一個產學合作推出的亮點案例。

莊曜宇指出，銀髮產業是21世紀最具潛力的產業之一，衛福部率團參觀銀髮智慧照護場域後，希望相關技術能導入各縣市衛生機構或長照中心，透過智慧科技的照護，讓銀髮長輩健康樂活「呷百二」，逐步落實智慧長照的長期目標。

(中時 )