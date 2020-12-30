因應全台首例英國變種新冠病毒確診病例，屏東縣政府針對疫情變化，30日晚間宣布，跨年晚會活動限制2萬人入場，若超過上限人數，將在各路口管制人員進入場內。

屏縣府發言人鄞鳳蘭表示，為防制新冠肺炎疫情，跨年晚會民眾進場必須配戴口罩，且除補充水分外，活動場域內禁止飲食，另外必須攜帶手機並保持開機，隨時接受活動訊息以及防疫訊息。

鄞鳳蘭也強調，若為居家隔離、居家檢疫、自主健康管理期間者，或有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常的民眾，請勿參加活動。

(中時 )