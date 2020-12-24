台裔美籍38歲古姓女子與61歲加拿大籍丈夫在2019年同遊台灣後，古女卻離奇失蹤，1年來音訊全無，家屬懷疑H男就是最大嫌疑人。由於兩人自駕旅行時行經台東車輛爆胎，車廠業者對他的印象非常深刻，業者說這名男子不會說中文，車上僅有1人。警方推測古女失蹤的地點在花蓮的太魯閣山區。
古女自幼就與家人共赴美國舊金山定居超過30年。她在2019年11月與1名自稱是「丈夫」的加籍男Harald Herchen離開花蓮之後，打算前往高雄，行經台11線東河鄉路段時，因為爆胎進了修車廠，業者說車上只有H男一個人，完全沒看到失蹤的古女。
雖然事隔1年，台東拖吊業者對於H男仍有深刻印象，業者說「因為服務外國人的案件不多，他完全不會說中文，簽名也很奇怪，年初還有刑警來問我這件事。」業者表示，H男租的是白色車子，右前輪爆胎，他話不多滿穩重的，因為對方完全不懂中文無法溝通，就請公司直接跟他做三方溝通。此外，車上有腳踏車打氣機、簡易背包1個，業者回想起來有些不尋常。
據了解，61歲H男在美國擔任電腦公司業務，因為工作需要經常往返台美，但妻子失聯後他說法反覆，讓警方辦案苦無線索，經過1年，案情依然膠著。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。