台裔美籍38歲古姓女子與61歲加拿大籍丈夫在2019年同遊台灣後，古女卻離奇失蹤，1年來音訊全無，家屬懷疑H男就是最大嫌疑人。由於兩人自駕旅行時行經台東車輛爆胎，車廠業者對他的印象非常深刻，業者說這名男子不會說中文，車上僅有1人。警方推測古女失蹤的地點在花蓮的太魯閣山區。

古女自幼就與家人共赴美國舊金山定居超過30年。她在2019年11月與1名自稱是「丈夫」的加籍男Harald Herchen離開花蓮之後，打算前往高雄，行經台11線東河鄉路段時，因為爆胎進了修車廠，業者說車上只有H男一個人，完全沒看到失蹤的古女。

台裔美籍38歲古姓女子與61歲加拿大籍丈夫在2019年同遊台灣後，古女卻離奇失蹤1年。兩人自駕旅行時行經台東車輛爆胎，車廠業者對他的印象非常深刻，業者找到當時的維修單，上面還有他的親筆簽名。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台裔美籍38歲古姓女子與61歲加拿大籍丈夫在2019年同遊台灣後，古女卻離奇失蹤1年。兩人自駕旅行時行經台東車輛爆胎，車廠業者對他的印象非常深刻，業者找到當時的維修單，上面還有他的親筆簽名。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台裔美籍38歲古姓女子與61歲加拿大籍丈夫在2019年同遊台灣後，古女卻離奇失蹤1年。兩人自駕旅行時行經台東車輛爆胎，車廠業者對他的印象非常深刻。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台裔美籍38歲古姓女子與61歲加拿大籍丈夫在2019年同遊台灣後，古女卻離奇失蹤1年。兩人自駕旅行時行經台東車輛爆胎，車廠業者對他的印象非常深刻。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

雖然事隔1年，台東拖吊業者對於H男仍有深刻印象，業者說「因為服務外國人的案件不多，他完全不會說中文，簽名也很奇怪，年初還有刑警來問我這件事。」業者表示，H男租的是白色車子，右前輪爆胎，他話不多滿穩重的，因為對方完全不懂中文無法溝通，就請公司直接跟他做三方溝通。此外，車上有腳踏車打氣機、簡易背包1個，業者回想起來有些不尋常。

據了解，61歲H男在美國擔任電腦公司業務，因為工作需要經常往返台美，但妻子失聯後他說法反覆，讓警方辦案苦無線索，經過1年，案情依然膠著。

(中時 )