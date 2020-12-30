張惠妹跨年演唱會，到30日止實聯制登記已破7萬人次，面對台東有史以來最大規模的跨年晚會，台東縣政府除了啟動最高標防疫以外，並規畫3條接駁路線60輛接駁車、9000多個停車位、上百間流動廁所、動員上千人力、警力、志工以及防疫清潔人員等，要給參加民眾1個安全、安心的跨年環境，一同邁入2021年。

台東縣長饒慶鈴表示，截至30日止，來台東參加跨年演唱會的實聯制登記已破7萬人次，面對防疫，縣府跨局處動員上千人力嚴陣以待，除配合中央措施，並多次與阿妹經紀公司進行跨局處防疫會議，滾動式修正防疫措施，縣府更提出10項跨年防疫守則，請前來參加的朋友們務必遵守共同配合。

另外，演唱會現場提供160間公廁，酒精清潔頻率至少每30分鐘1次，希望讓前來參與的遊客及鄉親能夠安心地欣賞這場盛大的演出。

饒慶鈴建議住市區的民眾可以多多利用步行方式，大約20分鐘即可到達會場，除了步行外，自31日下午2點開始，有從火車站、機場及市區分別接駁至會場，其中，火車站附近民眾可以搭乘紅線；市區轉運站周邊可選擇綠線，在B站下車後步行至會場；搭乘飛機旅客可以先搭乘藍線到台東轉運站再轉乘綠線至會場。

另外，交觀處團隊也規畫「智能停車位引導系統」，可隨時更新停車位狀況並偵測離您最近的停車區，後續只要開啟MAP即可快速導航至停車場，並以紅、黃、綠燈號顯示停車格滿位情形，另以無人機顯示停車場即時影像，讓民眾第一時間掌握停車狀況。歡迎下載V型人專屬的TT PUSH APP 或至文化處活動官網，即可享受這樣優質又快速的服務。

(中時 )