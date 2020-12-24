王道銀行(2897)2018年首次推出4張公益認同卡，2年半期間，認同卡累計刷卡金額達6億元，透過回饋金方式，王道銀行已捐出新台幣120萬元。今天在耶誕節前夕，再與勵馨基金會、伊甸基金會及天使心家族聯手，推出3張認同卡，並同步推出「影響力專案」，號召消費者透過日常刷卡消費及定存選擇，發揮善的影響力。

王道銀行自2018年起打造公益認同卡平台，首先推出關懷流浪動物的「浪浪認同卡」及倡議性別平權的「彩虹認同卡」，2019年再推出提倡均等教育機會的「均一教育認同卡」及支持憨兒發展的「喜憨兒認同卡」；2020年，王道銀行持續擴展認同卡平台，擴大推出關懷受暴婦幼的「勵馨認同卡」、幫助身心障礙者及長者的「伊甸認同卡」以及支持愛奇兒照顧者的「天使心家族認同卡」。

該行指出，消費者持任一公益認同卡刷卡消費，除了可享2021年底前國內外不限通路且無上限的0.8％現金回饋之外，王道銀行還將提撥每筆消費金額0.2％的回饋金，捐贈予該卡所屬的公益團體，讓消費者透過日常刷卡就能即時行善，幫助公益團體獲得長期穩定的資金。2018年5月至今，認同卡累計刷卡金額達6億元，捐出金額達120萬元。

王道銀行董事長駱怡君表示，王道銀行的「王道」二字的精神，就是「利他圓己」，過去多年來王道銀行一直以永續經營為目標，努力深耕企業社會責任，成為台灣第一家獲得國際B型企業認證的金融業者。而讓企業社會責任不再只是行有餘力的事情，是與商業模式、DNA綁在一起的事情，也就是B型企業所提倡的：「用商業的力量做好事」。

此外，王道銀行也推出「影響力存款」專案，提供一年期年利率0.83％的專案定儲，該專案定儲資金將專款專用，僅用於提供給經濟弱勢族群申請小額貸款，幫助他們用於生活緊急狀況。王道銀行期能與消費者一同攜手，發揮存款的力量，創造扶持經濟弱勢族群的正向影響力。

(時報資訊)