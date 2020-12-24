為滿足跨年尖峰時刻的高行動訊務量需求，加上今年是5G開台後的第一次跨年，台灣之星自年初起就開始備戰，包含前期佈署及跨年夜當晚，總計動員400人次網路工程及維護單位同仁，於六都9大熱點及全台各縣市超過50個跨年熱區，進行24小時輪班待命進行網路即時監控及訊號強化。

2020年進入倒數階段，意味著萬眾期待的一年一度跨年時刻就要到來，受到全球新冠肺炎疫情影響、國人無法出國跨年，預估今年國內跨年行動訊務量將達到近年高峰。

台灣之星表示，舉凡台北101、台中水湳中央公園、台中麗寶樂園、高雄港棧庫區、台南永華市政中心、花蓮東大門廣場、台東海濱公園及屏東千禧公園等地均全員出動，針對跨年人潮動線進行網路最佳化的調整，擴增頻寬容量超過3倍以上，確保250萬用戶在人潮聚集的跨年尖峰時刻，擁有最順暢、最穩定的行動網路品質，將祝福傳遞給親朋好友，一同零時差迎接2021年的到來。

台灣之星強調，不只讓用戶上網順，更要為全台民眾加持，期許一個更順利的2021年，將邀請全台民眾2020年12月28至2021年1月3日到台灣之星Instagram官方帳號玩「2021就要順」限時動態濾鏡特效並完成指定任務，即可獲得暖呼呼的免費熱咖啡，送完為止。

(工商 )