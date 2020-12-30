交通部觀光局30日表示，觀光局所屬的「國家風景管理處」主辦多場迎曙光或跨年音樂會活動，已要求須落實指揮中心12月22日發布「因應年末跨年等大型活動，指揮中心加強相關集會活動防疫措施」，各管理處也必須擬訂「活動防疫應變計畫」落實執行。

觀光局細數，國家風景管理處主辦的活動，包含：三仙台元旦迎曙光、北竿迎晨曦、梅山·瑞峰茶園迎晨曦、日月潭煙火音樂跨年晚會等。經召集各管理處及相關單位研議防疫事宜，依中央流行疫情指揮中心公布之防疫措施尚不需停辦，但已要求強化防疫。

觀光局表示，除了「東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處」、「福容大飯店福隆店」共同主辦的「2021福隆迎曙光活動」，基於防疫安全，已宣布取消在室空間舉辦的迎曙光音樂會，但「福隆景區」週邊戶外遊憩設施，在元旦連假期間正常開放民眾前往該區域旅遊賞景，管理處仍須按景點防疫守則落實防疫措施外。

另外，觀光局提到，「東部海岸、阿里山、日月潭國家風景區管理處」舉辦的迎曙光及跨年音樂會活動，均屬景區內戶外空曠場地，將採規模縮小、升級防疫、滾動檢討應變原則，暫定照常舉行，並做好防疫工作及應變計畫。

觀光局說，已要求落實中央流行疫情指揮中心政策，提供足量手部清消用品、提高公共廁所之消毒頻率、實施實聯制、量測體溫及手部消毒、全程戴口罩（除了補充水份外，全程禁止飲食），民眾攜帶手機以利接收防疫訊息，若疫情加劇時不排除再縮減活動或停辦，以落實防疫安全。

觀光局表示，已發函各觀光遊樂業、旅行業、旅宿業等，要求業者應依據中央流行疫情指揮中心相關防疫指引辦理，並加強清潔消毒頻率，澈底落實防疫政策，守護遊客健康。

(工商 )