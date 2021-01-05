自1月15日起，返台居家檢疫要「一人一房」，導致防疫旅館一房難求。交通部及指揮中心已要求，防疫旅館房間數要逐步增加至1萬間房。交通部觀光局表示，已交代地方政府執行，有超過1千間房加入，近期陸續上線。

觀光局旅宿組指出，在增加防疫旅宿量能，目前防疫旅宿設置情形約為1萬6千房，入住率約為5成。為配合防疫政策需求，觀光局已函請各縣市政府積極協調轄內旅宿業增加防疫旅宿量能，近期已可增加逾千房；觀光局將持續協調各縣市政府增加量能，以因應春節期間的檢疫訂房需求。

為減輕防疫旅宿消毒等防疫成本負擔，並增加其加入防疫旅宿誘因，觀光局已經陳報交通部向行政院爭取延長防疫旅館補助，預計將延長補助至110年6月底。

觀光局已洽衛福部有關徵用防疫旅館之相關規定及做法，並爭取預算支應，俟指揮中心同意後，將發函各縣市政府，如有徵用需求據以執行徵用作業。另將請各縣市政府向民眾宣導，如有親友欲於春節前返國，亦可採行在台國人入住一般旅館，將自宅留給須檢疫之返國親友，以符合1人1戶之方式居家檢疫。

(中時 )