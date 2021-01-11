交通部11日表示，因應春節期間的檢疫訂房需求，交通部已掌握春節前返臺班入境人數及居家檢疫人數，並於1月7日與六都直轄市政府開會共商增加防疫旅宿量能，規劃於現行補助防疫旅宿業者之做法外，另採取合意短期使用之方式，以快速增加各縣市防疫旅宿之量能。目前各縣市已積極輔導業者加入防疫旅館，近期已可增加近4,600房。

觀光局表示，為擴增防疫旅宿之量能，已於1月8日邀集觀光旅館業者及旅館業公會召開「增加防疫旅宿量能研商會議」，除鼓勵業者積極加入防疫旅館外，另亦針對合意短期使用方式部分廣泛徵詢業者意見，其中以中小型提供客房為主之業者較有意願，部分與會大型具餐飲及宴會業務規模較大之國際觀光旅館業者代表亦表達將會進行評估。至於返回防疫家人入住方案之優惠方案部分，大部分的業者均願意參與響應。

有關返回防疫家人入住方案之優惠方案部分，觀光局說，在觀光旅館部分包括雲朗觀光集團、新竹喜來登大飯店、福華大飯店、老爺大酒店、國聯大飯店、晶華飯店、台北君悅酒店、西華大飯店、台北凱薩大飯店、神旺大飯店、康華飯店及福容多家飯店等均配合提出返回防疫家人入住方案之優惠，折扣最高達原價2折（相關優惠方案詳見各業者網站）。

觀光局表示，初步統計提供約6,950間房之住宿優惠。至於一般旅館部分，與會之新北市、桃園市、臺中市、高雄市旅館公會理事長們亦表示所轄業者亦有多家業者，也推出相同優惠住房方案，總計觀光旅館與一般旅館提供優惠住房方案逾萬房，故目前防疫旅館及住宿優惠方案之旅館量能，尚可因應返國居家檢疫及其家人入住之需求。

觀光局說，鼓勵旅宿業者能配合當地縣市政府加入防疫旅館，或透過合意短期使用計畫以應急需，盼業界共同為防疫盡一份心力。另對於及時提供優惠專案投入防疫公益之旅館經營者，也表示肯定，並將對積極參與防疫旅宿及投入旅宿防疫之業者適時予以表揚。

(工商 )