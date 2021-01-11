雲品國際酒店股份有限公司〈雲品，2748〉公告2020年12月營收2.21億元、月增15%、年減9.5%，在新冠肺炎疫情對全球的巨幅影響下，雲品國際2020年全年合併營收為18.34億元，較2019年全年衰退23%。

展望2021年第一季，日月潭雲品將持續受惠於國旅熱潮，有機會帶動第一季住房率維持高檔，館外餐飲「頤品」與「頤璽」、「皇家薇庭」積極爭取宴會承辦需求、以及君品Collection平台以零資產、純管理的模式，可望對獲利有所貢獻。

雲品12月的住房業務表現，日月潭雲品溫泉酒店維持9成以上的住房率，全年平均住房率約為7成，且住房訂單已湧到2021年上半年、首季滿載，有望持續住房暢旺。原以國際旅客為主的台北君品酒店，則受邊境封鎖影響較大，住房與餐飲營收下滑，但下半年餐飲營收已逐漸回溫，住房部分因為國旅爆發的現象在周末假日有較佳的住房表現。

在館外餐飲部份，因疫情影響尾牙與部分喜宴取消或遞延，致使頤品大飯店宴會接單場次減少，致12月單月營收較去年同期減少，但與11月相比，宴會營收已逐步增加，將有望逐漸恢復營運動能。

雲品館外餐飲的主要營收來源為婚宴與工商活動，雖然因為疫情的不確定性導致工商活動或部分婚宴訂單取消或遞延，但將透過雲品旗下宴會平台君品collection和婚禮資訊網站Go Wedding聯合行銷，同時推出年度優惠婚宴專案「職人94狂」後，期待能回補宴會的營收缺口。此外，君品酒店在桃園受委託經營管理的「皇家薇庭」訂單也持續穩定增加，有望帶動2021年的館外餐飲收入。

農曆年前返台國人暴增，目前防疫旅館一房難求，雲品國際與母公司雲朗觀光集團旗下7館飯店啟動「防疫備援B方案─把安全留給家人」住房優惠專案，每房最低1,500元起，共計有超過1,100間客房能夠投入家人防疫備援行動，預估能幫助1,000戶家庭的防疫需求，讓返台的居家檢疫者回熟悉舒適的自家居住，且讓健康的同住家人到旅館住宿，此舉將有望拉抬飯店住房率。

雲品持續針對雲品溫泉酒店、君品酒店等客房、服務、餐飲菜色與相關設施升級，並且關注環境永續發展相關做法，開發更多元的業務來源及推出結合在地住房套裝行程或精緻餐飲服務，穩定保持住房率表現及提升平均房價，以期挹注旗下事業良好營運動能。

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