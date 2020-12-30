因應疫情，各縣市先後取消跨年活動改縣上直播，至於台北市，台北市長柯文哲表示將等到明天早上晨會確認各方訊息後，再做決定。資深媒體人羅友志直指，各縣市紛紛改線上直播，4位直轄市長打臉衛福部長陳時中。

羅友志今天在臉書表示，台北市明天早上宣布是否舉辦跨年活動，他的一位媒體人好友這樣形容「今年跨年晚會，好像在等放颱風假」。

至於新北市，最早，耶誕城熄燈、跨年線上直播，超果決！桃園市下午4點說要辦，晚上8點改口說有歌手，線上直播。台中市晚上8點宣布跨年線上直播。台南市晚上8點宣布取消活動，線上直播。高雄市晚上快10點宣布線上直播，無人機飛好飛滿，並管制人數。目前，4位直轄市長打臉陳時中！

羅友志接著勸柯文哲，不要撐了，真的，如果是放颱風假，早就被罵翻了！

網友紛紛認為，「其實現在台灣並沒有社區感染，唯一需要停辦的原因是因為預防。」、「真的建議天冷加防疫情，乖乖在家吧！」、「跨年年年有，健康為首要，一年不辦、一次不参加無重要，留意健康才有下次。」、「英國變種病毒都進來了，還有什麼好賭的？停辦就對了。」

(中時新聞網)