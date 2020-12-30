論壇PTT今（30日）出現一位網友在八卦、西洽看板以「最終版2020最後1天末日上演，血染台灣各處」為標題，揚言將組隊在於跨年日在全台名勝地點掀起恐怖流血衝突，雖然有一名帳號擁有者火速在噗浪回應「不是我」，但刑事局偵四隊獲報立刻出動逮人，目前已將2名發文帳號所有人帶回偵辦。

網路PO文「跨年夜血染全台」，帳號主人遭警帶回澄清：3年沒用了。（翻攝噗浪）

由於網路上罕見有如此激烈恐攻發文，警方獲報後大為震驚，立刻查出發文位址，刑事局偵四隊也掌握發文者身分，鎖定兩名男性可疑對象，並前往該位男子住處逮人，目前該位男子已經被帶回說明。

此文在PTT擴散後，鄉民扮演起鍵盤科南，肉搜出ID「you818212004」網友的其他私人社群帳號，舉凡噗浪(Plurk)、Twitter、Twitch、YouTube、Instagram等，所有帳號全曝光，有鄉民仔細比對原PO過去在PTT的發文紀錄，發現他已將近3年沒發表文章，過去發文時都會加上標點符號，但今日發的文章卻絲毫不見有使用。此外文章的IP位置則顯示在日本，此IP則是經過VPN跳板以隱藏真實位置。不少鄉民推測原PO是遭盜帳號，非本人鬧板發文。

不少熱心網友湧入You網友的私人的噗浪詢問，「是不是被盜帳號」，而他於上午10時30分許現身私人噗浪上澄清回應，「那個，我人已經在派車（出）所報案，我已經三年沒有使用PTT，目前也登入不了，如果可以請大家幫忙澄清，謝謝。」

據了解，一位ID「you818212004」的網友今日凌晨5時許，在批踢踢各大看板上發文揭露他的計畫，以相當聳動的標題寫下，「最終版2020最後1天末日上演，血染台灣各處」，該文提到「該結束了 該做個了斷了」、「我們30幾人組成1隊血染炸彈去死去死團 會兵分北.中.南主大處和其它台灣地方」、「準備好血刷跨年各舞台 武士刀.蝴蝶刀.藍波刀等等全會在這鮮紅舞台上華麗上演」等。

(中時新聞網)