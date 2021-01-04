去年跨年前一天，PTT與巴哈姆特網站，瘋傳揚言「末日上演、血洗台灣」的文章，警方破解發現是高雄27歲男子洪兆廣，用VPN跳板掩人耳目盜帳號發文。刑事局今將洪男移送北檢，檢察官訊後認為洪男涉嫌妨害電腦使用、恐嚇公眾、偽造文書3罪，有串供、滅證及逃亡、反覆實施犯罪之虞，向台北地院聲請羈押禁見。

據了解，刑事局以科技偵查，從IP反推找到洪嫌使用高雄分租套房的網路分享，還查出洪嫌重灌的電腦，發現洪嫌原本所使用的作業系統WIN7，和PO文者使用作業系統相符，所有事證都指向洪男涉嫌，但被家人通報為失蹤人口且在跨年前遭超商辭退的洪嫌堅不認罪。

據指出，洪嫌庭訊時否認PO文，辯稱恐嚇帳號不是他的，也沒有盜用帳號，但他無法解釋為何要一次重灌3台電腦的作業系統；洪嫌當庭嗆要請律師，態度囂張，但他最後以「無資力請律師」為由，申請免費的法扶律師來為他辯護。

(中時 )