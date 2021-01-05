一名單親媽媽在網路上指控任職公司違反勞基法，她因為手術開刀向公司請了12天病假，但公司未給半薪病假，全以無薪假計算，而且她到職1年多，特休假僅有4天，還是屬無薪假；公司將她其餘上班天數以「日薪」計算，讓她當月上班只領到6873元，她向上司反應，對方竟說「我們沒有所謂的勞基法。」

女子控訴公司未給半薪病假，全以無薪假計算，而且她到職1年多，特休假僅有4天，還是屬無薪假。（圖／翻攝自爆料公社）

該網友在臉書「爆料公社」上發文表示，她因為婦科疾病開完刀後，因為傷口實在太痛，因此她又向公司請了病假，前後共請了12天病假，沒想到她下個月5日領薪水時，發現公司不但病假12天未給薪，其餘上班的11天，竟以「日薪」計算，導致最後扣除勞健保後，實領才6873元。

女子控訴公司未給半薪病假，全以無薪假計算，而且她到職1年多，特休假僅有4天，還是屬無薪假。（圖／翻攝自爆料公社）

該網友說，這樣的薪水讓她的經濟問題雪上加霜，她向主管反應，對方竟回應「公司就是沒有按照勞基法」，所以沒有有薪病假，請假若超過5天，薪水就是按造日薪計算，甚至有同事說「喪假也只有給2天」，因為老闆說業務沒有適用勞基法，她到職1年多後，僅有4天特休假，還是屬無薪假。

女子控訴公司未給半薪病假，全以無薪假計算，而且她到職1年多，特休假僅有4天，還是屬無薪假。（圖／翻攝自爆料公社）

該網友說，當初在應徵時看見公司洋洋灑灑寫了很多福利，結果進來後卻發現不是這樣，就連本薪還是低於勞基法的基本底薪，「最基本的有薪病假和特休都沒有」。依勞基法規定，未住院的病假一年以30日為限，一年內未超過30天的部分雇主應發給半薪，超過30天的話得不給薪；任職6個月以上1年未滿者有3日年假，1年以上2年未滿者有7日年假。

(中時新聞網)