韓股周線連8紅 創3年半來最長連漲紀錄 22:262020/12/24 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國可望宣布敲定脫歐貿易協議，給耶誕節前夕交投清淡的市場帶來振奮人心的好消息，韓股首度飆破2,800點大關創歷史新高。韓國KOSPI指數24日收漲1.7％，以2,806.86點作收，由於25日耶誕節休市，本周提前收周線，連續8周收紅，也創下2017年中以來最長連漲紀錄。權值股三星早盤一度狂飆6.6％至史上高點，最後收漲5.3％。 外資連續買超大陸與印度股市 反賣超東協 內外銷長紅 宏佳騰今年業績拚新高 (工商 ) #三星 #韓股 #最長 #連漲 #紀錄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英國迄周三止 累計死亡人數歐洲第二高 22:092020/12/24 財經 股匯雙漲 新台幣終結連8貶 再創23年半新高 16:412020/12/24 財經 《時來運轉》運彩報報－英超耶誕快車 Boxing Day好戲連場 12:152020/12/24 體育 日系業者拉長交期 被動元件掀缺貨漲價潮 10:092020/12/24 財經 太陽能股多點開花 股價放閃 04:102020/12/24 證券．權證 《觀光股》亞都春節訂席熱 年菜業績拚倍增 11:422020/12/24 財經 《匯市》再摸23年新高 台幣收盤戰連9貶 16:142020/12/24 財經 雪紅阿姨「大喜日」第3支飆股掛牌 散戶抽中現賺8.8萬 10:342020/12/24 財經 採‧訪‧線‧上－2020年外資是台股大贏家 04:102020/12/24 專題周報 美華泰回來了！線上商城開站 知名網紅任大使 13:212020/12/24 財經 缺貨概念當家 大股東做多 台股返5日線 14:112020/12/24 財經 財經熱門新聞 勞動基金弊案 這家投信不妙 台股修正恐更猛 - 財經 北京重擊澳洲經濟超有效 貿易順差崩6成、創2年最低 - 財經 蔣爸回中芯第一步 驚爆晶片業走向 這台廠遭點名慘了 - 財經 股價太兇猛要小心 謝金河爆這3檔「小狗回主人身邊」 - 財經 超瞎！ 大陸第一所晶片大學現況曝光 竟沒這課程 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。