英國可望宣布敲定脫歐貿易協議，給耶誕節前夕交投清淡的市場帶來振奮人心的好消息，韓股首度飆破2,800點大關創歷史新高。韓國KOSPI指數24日收漲1.7％，以2,806.86點作收，由於25日耶誕節休市，本周提前收周線，連續8周收紅，也創下2017年中以來最長連漲紀錄。權值股三星早盤一度狂飆6.6％至史上高點，最後收漲5.3％。

(工商 )