歷經16次勞資談判，韓國起亞汽車公司工會宣布已與資方達成初步協議，同意暫時凍結底薪，創下11年來首次薪資不調高的紀錄。

儘管如此，工會成員仍可獲得一次性的紅利，金額為每月底薪的150％，以及價值120萬韓元的獎勵與130萬韓元的禮物卡。

起亞汽車勞資雙方自從8月就開始進行協商，但由於談判未果，工會成員甚至自11月25日起開始罷工，導致起亞汽車減少約3萬輛汽車的產能。

(工商 )