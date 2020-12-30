起亞汽車工會同意暫時凍薪 09:092020/12/30 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歷經16次勞資談判，韓國起亞汽車公司工會宣布已與資方達成初步協議，同意暫時凍結底薪，創下11年來首次薪資不調高的紀錄。 儘管如此，工會成員仍可獲得一次性的紅利，金額為每月底薪的150％，以及價值120萬韓元的獎勵與130萬韓元的禮物卡。 起亞汽車勞資雙方自從8月就開始進行協商，但由於談判未果，工會成員甚至自11月25日起開始罷工，導致起亞汽車減少約3萬輛汽車的產能。 歐盟政府批准英脫歐後貿易協議 為元旦暫適用鋪路 不顧疫情升溫 美128萬人搭機創3月以來單日新高 (工商 ) #起亞汽車 #工會 #暫時 #工會成員 #萬韓 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 滙豐汽車再下一城 奪Volvo嘉南區經銷權 04:102020/12/30 財經要聞 《國際金融》德國商業銀行同意裁減2300個職位 14:332020/12/29 財經 日盛金員工顧權益 籌組工會 04:102020/12/29 金融．稅務 亞泥生態園疫軍突起 遊客創新高 04:102020/12/30 財經焦點 18歲轉大人 享權利有代價 04:102020/12/30 焦點要聞 陸經濟強彈 亞股重回多頭 04:102020/12/29 投資理財 華航提告請求撤銷空服員外站津貼協議 二審仍敗訴 12:542020/12/29 社會 明台產險首創 車聯御守UBI汽車綜合保險 04:102020/12/30 全球財經 脫歐後 英拚與澳、印簽貿易協議 04:102020/12/29 兩岸要聞 富邦想併日盛 建群傾向不應賣 04:102020/12/30 財經要聞 最強寒流來襲！低溫5度迎跨年 氣象專家：這天起才會回暖 00:162020/12/30 生活 財經熱門新聞 澳洲不聽話 紅酒煤礦慘了 謝金河爆大陸害到誰？ - 財經 德媒譽陸是疫情最大贏家 經濟學者：還有2點要克服 - 財經 對陸貿易被打爆？ 傳澳秘謀1招報復 卻可能搞死自己人 - 財經 大同董座快閃藏內情1／林文淵50天惹毛所有人內幕 3大股東秒破冰聯手逼退 - 財經 棒打出頭鳥 大陸雙「馬」慘？ 謝金河：他卻悶聲發大財 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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